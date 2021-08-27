Yaşam

Dört ayaklı 43 milyon yıllık balina fosili keşfedildi

Balinaların karadan denize geçişinin izini süren bilim insanları, daha önce bilinmeyen dört ayaklı bir balina türünün 43 milyon yıllık fosilini keşfettiklerini açıkladı.
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dünya keşif 43 milyon yıllık fosil balina

HABER MERKEZİ

Araştırma ekibi, yeni keşfedilen hem suda hem de karada yaşayan (amfibi) balinanın Mısır’da bulunduğu ve bu türün bir grup soyu tükenmiş balina olan Protocetidae'ye ait olduğunu söyledi.

Fosilin, bir zamanlar denizlerle kaplı olan ve balinaların gelişimini gösteren bir dizi keşif sağlayan Mısır'ın Batı Çölü'ndeki orta Eosen kayalarından ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Fosilin daha sonra üzerinde çalışmak üzere Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi'ne (MUVP) götürüldüğü aktarılırken, Phiomicetus anubis adlı balinanın tahmini vücut uzunluğunun yaklaşık üç metre ve vücut kütlesinin ise yaklaşık 600 kilogram olduğu aktarıldı.

Döneminin en büyük yırtıcısı olduğu tahmin edilen balinanın iskeleti üzerinde yapılan çalışmada, keşfedilen türün Afrika'da bilinen en ilkel protocetid balina olduğunu ortaya çıktı.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan makalenin baş yazarı Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi’nden (MUVP) Abdullah Gohar, "Phiomicetus anubis, önemli bir yeni balina türü. Mısır ve Afrika paleontolojisi için kritik bir keşif" dedi.

Araştırmacılar, son fosil keşiflerine rağmen, Afrika'daki ilk balina gelişimlerinin büyük resminin önemli ölçüde bir sır olarak kaldığını belirtiyor.

 

 

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