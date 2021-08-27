Politika

Başkan Barzani’nin ‘Tarihe Not’ kitabı Fransızca'ya çevrildi

Başkan Mesud Barzani'nin kaleme aldığı "Tarihe Not" adlı kitap Fransızca'ya çevrildi.
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kürdistan Mesud Barzani Tarihe Not Fransızca çeviri

ERBİL (K24)

Selahaddin Üniversitesi’nde görevli Bahtiyar Hüseyin ve Abdulcabbar Salih adlı iki Fransızca öğretmeni, Başkan Barzani’nin kaleme aldığı "Tarihe Not" adlı kitabı Fransızca’ya çevirdi.

K24’e konuşan Bahtiyar Hüseyin ve Abdulcabbar Salih, kitabı Kürtlerle ilgili çalışmalar yapan yazar ve araştırmacılara kaynak ve belge sunmak amacıyla çevirdiklerini belirtti.

Bahtiyar Hüseyin, kitabı 9 ayda çevirdiklerini söyledi.

Abdulcabbar Salih, kitabın içerik olarak zenginliğine vurgu yaparak “Kitabı Fransızca'ya çevirmekteki amacımız; Kürtlerle ilgili çalışma yapan yazar ve araştırmacılara kaynak ve belge sunmaktı” dedi.

Başkan Barzani’nin "Tarihe Not" adlı kitabında dünden bugüne Kürdistan’ın kısa tarihi, bağımsızlık referandumu sürecindeki gelişmeler, Kürdistan, Irak ve bölgeye dair değerlendirmeler bulunuyor.

Kitap çarpıcı bilgi, belge, gözlem ve anekdotlardan oluşuyor.

Başkan Barzani’nin "Tarihe Not" adlı kitabının Kürtçe (Sorani-Kurmanci), TürkçeArapça ve İngilizcesi çıkmıştı.

Kitabın Kurmanci tercümesi "Bo Dîrokê" mayıs ayında Arif Zêrevan’ın, Türkçe çevirisi ise haziran ayında İhsan Yalın’ın çevirileriyle Avesta yayınları tarafından yayımlanmıştı.

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