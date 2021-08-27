Ekonomi

Küba kripto paraları tanıma kararı aldı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Küba da kripto para birimlerini tanıyıp gerekli düzenlemeleri yapma karar aldı.
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dünya Küba kripto paralar tanıma kararı

HABER MERKEZİ

Küba hükümeti, ülkede yapılan ödemelerde kripto para birimlerini tanıyacağını, konuya ilişkin gerekli düzenlemeleri getireceğini açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Küba Merkez Bankası'nın bu tür para birimleri için gereken kuralları ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğini belirleyeceği ifade edildi.

Merkez Bankası'nın "sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle" kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.

Ayrıca operasyonların yasa dışı faaliyetler içeremeyeceğini de vurgulandı.

ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle doların kullanılması zorlaştıkça, bu tür para birimlerinin popülaritesi, ülkede teknolojiyle ilgilenenler arasında attığı belirtiliyor.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkanı Nayib Bukele, yurt dışındaki vatandaşlarından gelen havalerleri teşvik etmek amacıyla en büyük kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal olacağını açıklamıştı. (Kaynak: Sputnik)

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