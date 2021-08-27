Almanya ve İspanya: Afganistan’dan tahliyelerimiz sona erdi

HABER MERKEZİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunun Afganistan'dan tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yaptığı açıklamada, Alman ordusuna ait son askeri uçak ve birliklerin akşam saatlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştığını bildirdi.

Ülkesinin 5 bin 347 kişiyi Afganistan’dan tahliye ettiğini aktaran Kramp-Karrenbauer, bugün Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sırasında son uçuş için yükleme yapıldığını ve uçağın Alman komutandan gelen "acil kalkış" emriyle hareket ettiğini vurguladı.

Kramp-Karrenbauer, "Bugün gördüğümüz saldırılar, Kabil'deki tahliye operasyonunun süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu. Sahadaki güvenlik durumu ve ayrıca Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonraki tahliyelere izin vermemesi bunu imkansız hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Kabil'deki Almanya Dışişleri Bakanlığı personeli ve güvenliği sağlayan federal polisler ile tahliyeler için görevlendirilen tüm Alman askerlerin Kabil'den ayrıldığını belirten Kramp-Karrenbauer, bununla ülkesinin Afganistan'dan askeri tahliye operasyonunun sona erdiğini kaydetti.

İSPANYA: BİN 900 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK

İspanya hükümeti, şimdiye kadar bin 900 kişi ile Afganistan'dan tahliyelerinin bugün sona erdiğini duyurdu.

İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'dan tahliyeleri gerçekleştiren A400M model iki İspanyol askeri nakliye uçağı bu sabah Kabil'den Dubai'ye vardı ve akşam saatlerinde Madrid'e ulaşacak bir uçakla tahliyelerin tamamlanacak.

Açıklamada, Madrid'e gelecek son uçakta, Afganistan'da kalan 81 İspanyol asker ve diplomatın, 4 Portekizli askerin ve NATO ülkeleriyle iş birliği yapan 85 Afgan'ın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afganistan'dan tahliye edilen bin 900 kişi arasında İspanyol ailelerin, diplomatların, İspanya ile işbirliği yapan Afgan çalışanların ve ailelerinin, ABD ile AB ülkeleri ve NATO, Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlarla bağlantılı Afganların olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca tahliyeler için iki hafta önce Dubai'ye gönderilen iki A400M uçağının 17 kez Dubai-Kabil-Dubai uçuşu gerçekleştirdiği, 1 A400M ile Dubai-Torrejon de Ardoz (Madrid) seferi yapıldığı ve Air Europa'ya ait charter seferleriyle de 10 kez Dubai-Torrejon de Ardoz uçuşu yapıldığı aktarıldı.