Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Kabil’deki terör saldırılarını kınıyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Perşembe günü Kabil'de düzinelerce Afgan vatandaşı ve ABD askerinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırılarını kınıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte.”

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DAİŞ'e bağlı Horasan grubu üstlenmişti.

Al-Jazeera'nin haberine göre, terör saldırılarında şu ana kadar 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

 

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