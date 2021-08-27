Macron’un ziyareti öncesi Erbil, Kürdistan ve Fransa bayraklarıyla donatıldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u karşılamaya hazırlanan başkent Erbil’de caddeler Kürdistan ve Fransa bayraklarıyla donatıldı.

Macron’un yarın Bağdat’taki zirveye katılması bekleniyor. Macron zirveye bölge ülkeleri dışından katılan tek lider olacak.

Zirvede, bölgesel gelişmeler ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler, terörle mücadele ve bölge ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ele alınacak.

Zirveye, Irak’ın yanı sıra Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’den üst düzey yetkililer katılacak.

Zirveye davetli olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılmayacağı ön görülürken, bu bilgi resmi olarak teyit edilmedi.

Zirvenin Türkiye-Mısır ve İran-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi için bir fırsat olduğu ifade ediliyor.

MACRON ERBİL’E GELİYOR

Zirvenin ardından Macron’un Erbil’e geçmesi bekleniyor.

Macron 2020 yılının Eylül ayında da Bağdat’ı ziyaret etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı’nın Pazar günü Erbil’e yapacağı ziyaret ilk olacak.

Daha önce Macron’un selefi olan Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Erbil’i ziyaret etmiş ve Başkan Mesud Barzani tarafından karşılanmıştı. Hollande, Başkan Barzani ile birlikte Peşmerge cephelerini ziyaret etmişti.

Hollande’ın ziyareti, Kürtlerle Fransa arasındaki ilişkiler açısından tarihi olarak yorumlanmıştı.

Kürtlerle Fransa arasındaki ilişkiler 1960’lı yıllara dayanıyor. Ölümsüz Kürt lider Mela Mustafa Barzani, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Marie de Gaull’a mektup yazarak ikili ilişkileri başlatmıştı.

Kürdistan Kurtuluş Hareketi lideri Mela Mustafa Barzani, mektubunda Fransa’nın çıkarlarını anladıklarını ancak Bağdat’a savaş uçağı satışından yana olmadıklarını vurgulamış ve Fransa’nın Irak’la yaptığı anlaşmayı bozmuştu.

Fransa’nın Kürdistan’ın diğer parçalarıyla da güçlü ilişkileri bulunuyor.

1991’deki Raperin sürecinde dönemin Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Danielle Mitterrand, Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret etmişti.

Mitterrand, Başkan Barzani ile bir araya gelerek, Fransa’nın Kürdistan halkının meşru davasına desteğini iletmişti.

Söz konusu dönemde BM’nin 688 sayılı kararının çıkmasında Fransa etkili olmuş ve Kürdistan Bölgesi uçuşa yasak bölge ilan edilmişti.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı döneminde 3 defa Élysée Sarayı’nda ağırlanmıştı.

2017’deki Kürdistan Bağımsızlık Referandumu sonrasında Kürdistan Bölgesi’ne yönelik abluka Fransa tarafından kırılırken, Macron geçtiğimiz Eylül ayındaki Bağdat ziyaretinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

Pazar günü Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanacak olan Macron, Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelecek.

Macron, Erbil temaslarının ardından Musul’a geçerek tarihi Nur Camii’ni ziyaret edecek.