Politika

Paşinyan: Ankara’dan olumlu sinyaller aldık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek “Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ermenistan Türkiye Nikol Paşinyan

HABER MERKEZİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Paşinyan, “Bölgede barışı tesis etmeye yönelik gündeme dönecek olursak, Türkiye’den bazı olumlu sinyaller aldığımızı söylemeliyim” dedi.

Bu işaretlere kıymet verdiklerini belirten Paşinyan, bunlara aynı şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv