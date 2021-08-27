Paşinyan: Ankara’dan olumlu sinyaller aldık

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Paşinyan, “Bölgede barışı tesis etmeye yönelik gündeme dönecek olursak, Türkiye’den bazı olumlu sinyaller aldığımızı söylemeliyim” dedi.

Bu işaretlere kıymet verdiklerini belirten Paşinyan, bunlara aynı şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" değerlendirmesinde bulunmuştu.