Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 25 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 12 bin 213 Covid-19 testi yapılırken, 1546 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 246 kişi sağlığına kavuşurken, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte en çok can kaybı Duhok’ta görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 808 bin 325 Covid-19 testi yapılırken, 287 bin 822 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 231 bin 541 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 327 kişi yaşamını yitirdi.

40 bin 954 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.