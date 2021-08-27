Politika

BMGK Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

BMGK, Afganistan'ın başkenti Kabil'de DAİŞ/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.
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BM Güvenlik Konseyi
BM Güvenlik Konseyi
dünya BMGK Afganistan daiş

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ortak bir açıklama yaparak, Afganistan'daki tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Sivilleri ve sivillerin tahliyesine yardım eden personeli kasıtlı hedef alan tiksindirici saldırıları kınayan konsey, bu menfur saldırıların failleri ve finansörlerinin sorumlu tutularak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Afganistan'daki tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında da bulunan BMGK, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden ya da bir ülkeye saldırı için kullanılan bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

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