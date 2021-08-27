Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti,18 bin 340 vaka tespit edildi.

295 bin 647 coronavirüs testi yapıldı, 14 bin 528 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. 

Ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, en az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Urfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Öte yandan Twitter hesabından tedbirle uyma uyarısında bulunan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, şunları söyledi:

“Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!”

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