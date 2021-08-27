Aynur Doğan'a 'Yılın sanatçısı ödülü’ verildi

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Kürt sanatçı Aynur Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı WOMEX 2021 Sanatçı Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

Doğan şunları söyledi:

“Müzik yolcuğumun en önemli basamaklarından biri yine 2006’da WOMEX ile başlamıştı. Dünya müziğinin kalbinin attığı en büyük uluslararası müzik fuarı olan WOMEX 2021 yılı sanatçı ödülüne beni layık görmüş, onur duydum! Mutluluğun sizinle paylaşmak istedim 😊”