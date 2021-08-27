Rusya: Kürdistan Bölgesi ile iyi bir koordinasyonumuz var

MOSKOVA (K24)

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Kürtlerin terörle mücadele bölgede önemli bir taraf olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’yle iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Bogdanov, Kürdistan Bölgesi’yle iyi bir koordinasyona sahip olduklarını ifade etti.

Kürtlerin de aralarında bulunduğu Irak’tan gelen üst düzey bir heyetle bir araya geldiğini kaydeden Bogdanov, Irak’taki tüm kesimlerle iyi ilişkilerinin olduğunu dile getirdi.

Bogdanov, Bağdat’taki büyükelçiliklerinin yanında Erbil’de de başkonsolosluklarının olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir heyet Rusya şirketleriyle ticari ilişkileri artırmak üzere Moskova’da görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bir dizi anlaşma da imzalandı.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Xeyat, Moskovo’da imzaladıkları anlaşmaların Rusya ile ticari ilişkilerinin ilerlemesine vesile olmasını dileyerek, amaçlarının Kürdistan ve Irak’ın sanayi, ticaret ve ekonomik durumunun ilerlemesi olduğunu belirtti.

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe ticaret ve sanayi odalarından isimlerin bulunduğu Kürdistan Bölgesi heyeti, Irak’tan bir heyetle birlikte 3 gündür Moskova’da temaslarda bulunuyor.

Heyete, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlık ediyor.