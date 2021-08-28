Politika

ABD Afganistan’da DAİŞ liderini vurdu

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıyı üstlenen DAİŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kabil
Kabil
dünya ABD DAİŞ Afganistan

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DAİŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" ifadesini kullandı.

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DAİŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv