Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Bağdat’ta

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a ziyarette bulunuyor.
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Irak Emmanuel Macron Bağdat zirvesi Mustafa Kazimi

BAĞDAT (K24)

Gece geç saatlerde Irak’a ulaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Bağdat Havalimanı’nda Irak Başbakanı Mustafa Kazimi karşıladı.

Bağdat’ta bugün gerçekleştirilecek olan zirveye katılmak üzere Irak’a gelen Macron, yarın da Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de olacak.

Başkan Mesud Barzani’yle bir araya gelecek olan Macron, ardından Musul’a ziyarette bulunacak.

Bağdat’taki zirveye 9 bölge ülkenin yetkilileri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Teşkilatı’nın temsilcileri de katılacak.

Zirve nedeniyle Bağdat’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.

 

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