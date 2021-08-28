Irak yönetimi Bağdat zirvesinden ne bekliyor?

ERBİL (K24)

Bağdat Zirvesi bugün, bazı devlet başkanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Irak yönetimi, bu zirveyi diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre zirveye Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Mısır, Ürdün, Türkiye ve İran’ın yanı sıra Arap Ligi, Körfez İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yetkililer katılıyor.

Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Muhtar Mosewi yaptığı açıklamada, uzun bir süreden sonra Irak’ın, ülkelerle zayıflayan diplomatik ilişkilerini güçlendirmenin zamanının geldiğini söyledi. Mosewi, bu zirvenin, Irak’ın zayıf diplomasi sürecini aşması için bir fırsat ve etken olacağını vurguladı.

Seqer Araştırmalar Merkezi Başkanı Muhened Ezawi ise zirvenin, Irak’ın dış politikası çerçevesinde gerçekleştirildiğini, Irak’ın bölgesel siyasetteki rolüne tekrar ulaşabilmesi için böyle bir adım atıldığını ifade etti.

Zirvede; diplomatik ilişkiler, terör sorunu ve DAİŞ tehdidi ana başlıkları oluşturuyor.

Zirve Sözcüsü ve eski Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Nizal Hayrallah, “Ülkeler arasındaki sorunlar zirvede tartışılmayacak. Zirve daha çok Irak’ın huzur ve istikrarı ile ülkenin içişlerine karışılmasını engellemeye odaklanacak” dedi.