Başkent Erbil Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u ağırlamaya hazır

ERBİL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyareti öncesi başkent Erbil Kürdistan ve Fransa bayraklarıyla süslendi.

Macron, bugün düzenlenecek olan Bağdat Zirvesi’ne katılmak üzere Irak’a geldi. Macron’un katılımı, ilk kez bölge dışındaki bir liderin zirveye katılımı açısından önemli.

Zirvede bölgesel konular, terör tehdidi ve ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi sonrası bölgeyi bekleyen tehditler ele alınacak.

Zirveye Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Mısır, Ürdün, Türkiye ve İran’ın yanı sıra Arap Ligi, Körfez İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yetkililer katılıyor.

Diğer yandan Kürdistan Bölgesi’nde de bu diplomatik zirvenin yansıması olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat’ın ardından Erbil’e gelecek.

Ziyaret öncesi Erbil’de cadde ve sokaklar Kürdistan ve Fransa bayraklarıyla süslendi, Macron’a yönelik mesajlar billbordlarda yer aldı.

Bu Macron’un Irak’a ikinci, Kürdistan Bölgesi’ne ise ilk ziyareti olması açısından oldukça önemli.

Daha önce eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunmuş, Başkan Mesud Barzani’yle birlikte Ninova sınırındaki Peşmerge mevzilerine gitmişti.

Kürtlerle Fransa’nın ilişkisi 1960’lı yıllara dayanıyor. Dönemin Kürdistan Kurtuluş Hareketi lideri Mele Mustafa Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’le mektup yazmış ve Irak ordusunun donatılmasını eleştirmişti.

Mustafa Barzani mektubunda, “Kürtler Fransa’nın çıkarlarını anlıyor ancak bu çıkarların, Kürt kadınları ve çocuklarının öldürülmesi için Bağdat’a uçak satılabileceği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık Charles de Gaulle, Irak’a bazı savaş uçaklarının satış anlaşmasını iptal etti.

1991’deki Raperin’dan (Ayaklanma) sonra da Fransa’nın Kürtlerle yakın ilişkisi devam etti. dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterrand, Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretinde Başkan Barzani’yle görüşen Mitterrand, Kürdistan halkının meşru davasına destek verdi.

Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy döneminde de ilişkiler devam etti ve Fransa ilk kez Erbil’de temsilcilik açtı, daha sonra konsolosluğa dönüştürdü.

Başkan Barzani, Hollande döneminde Paris’e üç kez ziyarette bulundu.

2017’de yapılan Kürdistan Bağımsızlık Referandumu sonrası Irak ve komşu ülkelerin Kürdistan Bölgesi’ne uyguladığı ambargoya karşılık Paris yönetimi, dönemin Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani’yi Paris Elysee Sarayı’nda ağırladı ve ambargoyu kıran ilk ülke oldu.

2019 yılında da Neçirvan Barzani Elysee Sarayı’nda Macron’la görüştü. Geçtiğimiz yılın mart ayında da Neçirvan Barzani Paris’te Macron’la bir araya geldi.

2019 yılında da Başbakan Mesrur Barzani Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la bir araya geldi Le Drian, “Fransa’nın DAİŞ’le savaşta büyük bir rol oynayan Kürdistan Bölgesi halkına desteğini yinelemeye geldim. Peşmerge’nin cesaret ve kahramanlığını kendi gözlerimle birçok kez gördüm” dedi.