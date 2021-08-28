Macron: Fransa’nın Irak’a desteğini yineliyoruz

BAĞDAT (K24)

Bağdat Zirvesi için Irak’a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk konuşmayı yapan Kazimi, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın ziyareti bu hassas süreçte Irak için önemli bir destektir. Irak halkı Fransa’nın bu büyük duruşunu takdirle karşılıyor” dedi.

Kazimi şunları söyledi:

“Irak ve Fransa petrol, enerji, ekonomi ve sağlık alanlarında birlikte çalışıyor. Özellikle coronavirüs salgınıyla mücadeledeki yardımlarından dolayı Fransa’ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bağdat ve Paris DAİŞ’le mücadelede önemli iki ortaktır. İlişkilerimiz tarihidir. Fransa her zaman Irak’ta ekonomi ve enerji sektörüne destek vermiştir.”

Macron ise “Daha önce Irak’ın istikrarına vurgu yaptık. Dün gece Sayın Kazimi’yle yaptığımız görüşmede de DAİŞ’le mücadele ve bu örgütün yenilgiye uğratılmasını konuştuk. Terörle mücadelenin Irak’ın önceliği olduğunu biliyorum. Bu nedenle terörle mücadelede ülkemin desteğini yineliyorum” diye konuştu.

DAİŞ’ten kurtarılan kentlerin yeniden inşasını da konuştuklarını belirten Macron, göçmenlerin evlerine dönmesi için de Fransa’nın Irak hükümetine destek verdiğini ve Irak’ın inşası için özel bir bütçe tahsis ettiğini kaydetti.

Macron ayrıca Irak’ın ekonomi altyapısı için de birçok Fransız şirketinin proje sunduğunu belirterek, “Irak hükümetinin, ülkenin kalkınması adına yaptıkları çalışmalar takdire şayan. Ayrıca Irak’ta erken seçimlerin yapılmasını da övgüyle karşılıyorum. Irak için daha iyi bir gelecek diliyorum” dedi.