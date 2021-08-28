Sağlık

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Zirvede Rize var

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık yeni tip coronavirüs (Covi-19) vaka sayısı haritasını paylaşarak "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.
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türkiye Türkiye Covid-19 haftalık vaka haritası

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 538,10 ile Rize oldu.

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

Türkiye'de dün 18 bin 340 vaka tespit edilirken, 244 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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