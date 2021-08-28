Berhem Salih: Irak’ın yardıma ihtiyacı var

BAĞDAT (K24)

Bağdat’a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, “Sayın Macron benim ve tüm Irak’ın dostudur” dedi.

Macron’un bir yıl içinde ikinci kezdir Irak’a ziyarette bulunduğunu belirten Salih, “Bu da Fransa’ya duyduğumuz takdirden ileri geliyor. Sayın Macron’la iki ülke arasındaki ilişki ve işbirliği hakkında detaylı bir şekilde konuştuk. Fransa, terörle mücadele, bölgede barış ve istikrarın sağlanması konusunda her zaman Irak’ın destekçisi olacaktır. Fransa ayrıca Irak’ın inşası için ekonomi ve ticaret alanında önemli bir ortaktır. Aramızdaki anlaşmalara vurgu yaptık” diye konuştu.

Berhem Salih sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Macron’la görüşmemizde Bağdat Zirvesi’ni konuştuk. Ayrıca Irak’ın birkaç yıldır bazı bölge ülkelerinin çekişme alanına dönüştüğünden söz ettik. Ülke liderleri ve temsilcilerinin bugün Bağdat’taki zirveye katılımı, Irak’ın egemenliği ve kalkınması açısından önemli bir destektir. Irak’ı diğer ülkelere bağlayan ortak çıkarlar ve Irak’ın bağımsızlığı, bölgenin istikrarı ve terörle mücadelede etken olacaktır.”

Irak’ın kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve ülkede barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun yardım ve desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Berhem Salih, “Fransa’nın Irak’a yardım ve desteğinin sürmesini bekliyoruz” dedi.

Macron da Fransa ile Irak arasında ekonomi ve terörle mücadele alanında önemli bir yardımlaşma ve işbirliğinin olduğunu belirterek, “Irak’ın istikrarı için önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir çerçeve bulmaya çalışacağız. Fransa her zaman Irak hükümeti ve halkının taleplerine yanıt vermiştir” diye konuştu.

İlişkilerin gelişmesi için çaba göstereceğini vurgulayan Macron, Bağdat Zirvesi’nin sorunların çözümü ve Irak’ta istikrarın sağlanmasında önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.