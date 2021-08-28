Iraklı askeri sözcü: Bağdat Zirvesi’nde Peşmerge’nin etkili rolü konuşulacak

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, “Bağdat Zirvesi’nde Peşmerge’nin, terörle mücadeledeki etkili rolü konuşulacak. Peşmerge Güçleri, özellikle Musul’da olmak üzere DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında başat rol oynadı” dedi.

DAİŞ kalıntılarının yok edilmesi için Peşmerge’yle her zaman işbirliği içinde olacaklarını vurgulayan Tümgeneral Resul, “Güçlerimizi yeniden temellendirmemiz gerekiyor. Irak güçlerinin kapasitesinin arttırılmasına destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. Bu anlamda büyük bir destek var” diye konuştu.

Bazı liderlerin Irak’a ziyarette bulunmaya korktuğunu söyleyen Resul, “Irak halkın güvenliği ve savunmada başarılı olmuştur. Bu da büyük bedeller ödeyerek olmuştur. Ülke heyetlerinin Bağdat’a gelmesi, Irak’ın huzur ve istikrarı sağlamada başarılı olduğunu gösteriyor. İleride daha çok ülkeden heyetler Irak’a gelecek” ifadelerini kullandı.

Şengal Anlaşması ve ilçenin durumuyla ilgili ise Yahya Resul, “Şengal Anlaşması önemli bir ilerleme sağladı. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, anlaşmanın uygulanması için görevlendirildi. Allah’ın izniyle anlaşma uygulanacak” dedi.

Yahya Resul, özellikle Peşmerge ile Irak ordusu arasında kalan bölgede güvenlik boşluğu olduğunu belirterek, “Peşmerge Bakanlığı’ndaki kardeşlerimizle bu konuda çalışıyoruz. Bu amaçla ortak koordinasyon merkezleri kuruldu. Önümüzdeki günlerde DAİŞ’e karşı ortak operasyonlar da düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Resul son olarak, “Peşmerge, Irak savunma sisteminin bir parçasıdır ve Peşmerge’nin rolünü unutmayacağız. Bize göre Peşmerge’nin DAİŞ’e karşı operasyonlara katılımı çok önemli” dedi.