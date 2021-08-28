Araştırma: Delta varyantı hastaneye yatma riskini iki kat artırıyor

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Coronavirüsün Delta varyantının bulaştığı kişilerin hastaneye yatma riskinin, Alfa varyantı bulaşanlar ile karşılaştırıldığında iki kat arttığı açıklandı. Konuyla ilgili bilgi, İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarının tanınmış bilim dergisi The Lancet Infectious Dieases’ta bugün yayınlanan sonuçlarında ortaya konuyor.

Buna göre bilim insanları, İngiltere’de 29 Mart- 23 Mayıs arasında görülen 43 bin 338 Covid-19 vakasında hastaların verilerini inceledi. İncelemede hastaların aşı olup olmadığı, acil müdahaleye ihtiyaç duyulup duyulmadığı, hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığı ve hastaya dair benzeri bilgiler mercek altına alındı.

Yapılan araştırmalarda hastaların sadece yüzde 1,8'nin tam korumaya sahip şekilde aşılanmış oldukları tespit edildi. Üçte ikisinin ise aşı olmadığı, yüzde 24'ünün de sadece ilk doz aşısını olduğu görüldü.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan ekipte bulunan Cambridge Üniversitesi istatistik uzmanlarından Anne Presanis, "Sonuçlar corona tespit edilenlerden aşı olmayan veya tam olarak aşılanmamış kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin ne kadar olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

Virüs tespit edilen hastaların hangi varyanta yakalandığını tespit edilmesi için DNA kodlarının çözülmesine yönelik yapılan testlerde de hastaların yaklaşık yüzde 80'inde Alfa varyantına, gerisinde Delta varyantı saptandığı belirtildi.

Test sonucunun pozitif olmasını müteakip 14 gün zarfında yaklaşık yüzde 2'lik bölümün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Hastalığın ağır atlatılmasına yol açan yaş, etnik köken ve aşı durumu gibi faktörlerin incelenmesi sırasında ise araştırmacılar Delta varyantı görülen kişilerin Alfa tespit edilenlerle karşılaştırıldığında hastaneye kaldırılma riskinin iki kat fazla olduğunu saptadı.

Sonuçları bugün açıklanan araştırma her şeyden önce aşı olmamışların karşı karşıya olduğu riski ortaya koyma bakımından önem taşıyor. Aşı türüne göre tek doz veya iki dozla sağlanan tam korumaya ulaşmış kişilerin durumuna ilişkin sonuçlar çıkarılmasına ise imkan vermiyor.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda Delta varyantında bulaşma riskinin yüksek olduğu ortaya konulmuş, varyantın hastalığın ağır atlatılmasına sürüklediğine ilişkin kesin ve sağlam açıklamalar yapılamamıştı. Söz konusu son çalışmada ise bilim insanları coronavirüs testi pozitif çıkmış on binlerce hastanın verilerini inceledi ve genetik testlerle virüsün Alfa mı yoksa Delta varyantı mı olduğunu özellikle baktı.

Araştırmaya temel teşkil eden verilerin toplanmasından sonraki dönemde İngiltere'de Delta varyantının hızla yayıldığı görüldü. Araştırmayı verileri inceleyerek kaleme alan uzmanlar, İngiltere’de görülen vakaların yüzde 98'den fazlasının halen Delta varyantı kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Araştırmayı kalem alan ekipten İngiltere Ulusal Enfeksiyon Dairesi danışmanlarından salgın hastalıklar uzmanı Gavin Davrera, "Deltaya karşı aşının mükemmel koruma sağladığını biliyoruz" diyerek, "Henüz iki doz aşısını olmamışların bunu hemen yerine getirmesi yaşamsal öneme sahip" ifadesine vurgu yaptı. (Kaynak: DW)