Almanya Milli Takımı’ndan Kürt oyuncuya çağrı

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Hansi Flick'in, Borussia Dortmund'da forma giyen Rojavalı Kürt futbolcu Mahmud Davud’u (Mahmoud Dahoud) 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alması için çağırdığı bildirildi.

Almanya ilk maçlarını Ermenistan ve İzlanda ile oynayacak, Kürt futbolcu ilk kez Almanya Milli Takımı’nda yer alacak.

