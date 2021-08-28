Almanya Milli Takımı’ndan Kürt oyuncuya çağrı
HABER MERKEZİ
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Hansi Flick'in, Borussia Dortmund'da forma giyen Rojavalı Kürt futbolcu Mahmud Davud’u (Mahmoud Dahoud) 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alması için çağırdığı bildirildi.
Almanya ilk maçlarını Ermenistan ve İzlanda ile oynayacak, Kürt futbolcu ilk kez Almanya Milli Takımı’nda yer alacak.
Hansi #Flick names his first Germany squad for September's World Cup qualifiers 🇩🇪🚨 #LIEGER #GERARM #ISLGER #DieMannschaft pic.twitter.com/fv4KUpoFCN— Germany (@DFB_Team_EN) August 27, 2021
Rojava’nın Amude kentinde olan Mahmud Davud, ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etmişti.
25 yaşındaki Kürt futbolcu Mahmud Davud, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyiyor.
Mahmud Davud daha önce Borussia Monchengladbach ve Fortuna Dusseldorf takımlarında oynamıştı.
Davud ayrıca, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymişti.