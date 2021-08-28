Spor

Almanya Milli Takımı’ndan Kürt oyuncuya çağrı

Almanya Milli Futbol Takımı, Kürt oyuncu Mahmud Davud’u 2022 Dünya Kupası'nda oynamak üzere çağırdı.
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avrupa Mahmud Davud Mahmoud Dahoud Kürt futbolcu Rojava

HABER MERKEZİ

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Hansi Flick'in, Borussia Dortmund'da forma giyen Rojavalı Kürt futbolcu Mahmud Davud’u (Mahmoud Dahoud) 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alması için çağırdığı bildirildi.

Almanya  ilk maçlarını Ermenistan ve İzlanda ile oynayacak, Kürt futbolcu ilk kez Almanya Milli Takımı’nda yer alacak.

Rojava’nın Amude kentinde olan Mahmud Davud, ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etmişti.

25 yaşındaki Kürt futbolcu Mahmud Davud, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyiyor.

Mahmud Davud  daha önce Borussia Monchengladbach ve Fortuna Dusseldorf takımlarında oynamıştı. 

Davud ayrıca, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymişti.

Mahmoud Dahoud
Mahmoud Dahoud
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