Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 312 Covid-19 testi yapılırken, 704 kişinin test sonucu pozitif çıktı. En çok vaka (481) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 2 bin 123 kişi sağlığına kavuştu, 18 kişi yaşamını yitirdi. En çok can kaybı (9) başkent Erbil'de yaşandı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 816 bin 312 Covid-19 testi yapılırken, 288 bin 526 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 243 bin 664 kişi sağlığına kavuştu, 5 bin 345 kişi yaşamını yitirdi.