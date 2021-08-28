Manchester City Arsenal’ı 5’ledi

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İngiltere Premier Lig'in 3’üncü haftasının açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Ferran Torres'in 12’nci dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Granit Xhaka'nın 35’inci dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43’üncü dakikada Gabriel Jesus, 53’üncü dakikada Rodri ve 84’üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ferran Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3’üncü maçında da puan alamadı.