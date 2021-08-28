Pentagon: Afganistan’da 2 üst düzey DAİŞ’li öldürüldü

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Pentagon açıklamasında "DAİŞ'e yönelik düzenlenen hava saldırısında DAİŞ'in 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmeye başladığını da belirtti.

ABD ordusu, Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, Kabil havalimanına yönelik saldırıların ardından insansız hava aracıyla operasyon düzenlemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı'ndaki intihar saldırısının faili olarak gördükleri DAİŞ-Horasan'ı affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini belirtmişti.

“Saldırı DAİŞ-Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır” diyen Biden, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz" ifadesini kullanmıştı.