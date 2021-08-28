Dersim’de ormanlar yanmaya devam ediyor

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Dersim’in Hozat ilçesinde 17 Ağustos’ta Tanzig (Danzi), Kurukaymak köyleri ile Koçeri Mezrası’nda başlayan orman yangını, Uzunmeşe, Değirmendere, Dereköy köyleri ve Ovacık ilçesinin Buzlutepe (Karper) köyüne bağlı Çamurek ve Hınzori mezralarına yayıldı.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangındaki son görüntüleri paylaştı ve yangınlara ilişkin havadan müdahalenin şart olduğunu söyledi.

Maçoğlu ayrıca, "Yangın 12-13 gün önce Hozat köylerinde başladı. Şu an altı yedi yerleşim biri yakılarak yok edildi. Tabii burada oteller olmadığı için, burası ranta açık olmadığı için kimse söndürmeye gelmiyor. Ama insanların aklıyla 'Şöyle çalışmamız var, böyle çalışmamız var' denilerek dalga geçiliyor. Yangının 600-700 metre yakınına gelmişim, hiçbir müdahale yok" ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ DERSİM'E GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba önderliğindeki heyetimiz Tunceli'ye gidiyor. Yangınlarla mücadelede ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Belediyelerimiz tüm gücüyle Tunceli Halkının ve Sayın Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yanında olacak" açıklamasında bulundu.

Dersim Valiliği'nden yapılan açıklamada Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından 2'sinin söndürüldüğü belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de sosyal medya hesabından Dersim’deki orman yangınlarına ilişkin bir video paylaşarak şunları söyledi:

“Dersim Yanıyor....! TUNÇELİ Valisi ‘Yangın kontrol altına alındı’ diyor. "Hozat, Kurukaymak Köyü, Tanzi ve Ovacık - Hozat arası Taşbaşı, Buzlupınar Bölgesi" (28 Ağustos 2021 c.tesi saat 11.41) Orman yangını devam ediyor...!!!”