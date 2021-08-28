Irak Dışişleri Bakanı: Bağdat, aralarında sorun olan ülkeleri bir araya getirdi

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın başkentinde düzenlenen ‘Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’na ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Konferansı tarihi olarak niteleyen Hüseyin, “2003'ten sonra Irak'ta yapılan tüm görüşmeler ülke dışında gerçekleşti. 2003'ten önce de Irak'ta böyle bir zirve yapılmadı. Bunun için bu zirveyi tarihi bir olay olarak nitelendirebilirim” dedi.

“Bağdat, 1980'den bu yana ilk kez tüm komşu ülkeleri ve farklı güçleri bir araya getirmeyi başardı” diyen Fuad Hüseyin “Geçmişte aralarında birkaç sorun olan ülkeler vardı. Bu ülkeler belki bir araya gelmeyebilirdi ama Bağdat bu zirve sayesinde bu ülkeleri bir araya getirmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı, yakın gelecekte, bu konferansın özelde Irak'taki durum, genel olarak da bölgedeki durumlar üzerinde olumlu bir etkisinin olacağını vurguladı

Konferansın içeriğine ilişkin olarak da konuşan Hüseyin, bugünkü toplantıda bir dizi önemli siyasi ve güvenlik konularının yanı sıra zirveye katılan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de ele alındığını ifade etti.

Irak'ın, bölgedeki ülkelerle yaptığı arabuluculuk çabaları sonucu bu aşamaya ulaştığını kaydeden Irak Dışişleri Bakanı, "Irak söz konusu konferansın başarılı geçmesi için büyük bir diplomatik rol üstlendi. Irak, bütün komşularla iyi ilişkileri olan tek ülke" diye konuştu.