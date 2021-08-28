Politika

‘Macron’un ziyareti Afganistan benzetmeleri yapanlara bir yanıt’

KYB'li Pire, Macron’un Erbil’e gelmesinin, ABD’nin çekilmesinden sonra Kürdistan Bölgesi için Afganistan benzetmeleri yapanlara bir yanıt olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Emmauel Macron Fransa Erbil ırak Kürdisan Bölgesi

ERBİL (K24)

"Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı" için Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, yarın Kürdistan Bölgesi’ne gelecek.

Macron, Kürdistan Bölgesi liderleriyle bir araya gelecek. 

K24’e konuşan KYB Politbüro Üyesi Sadi Ahmed Pire, “Macron'un Erbil'e gelişi 'ABD'nin çekilmesinden sonra Irak ve Kürdistan Bölgesi Afganistan olacak' diyenlere bir yanıttır” dedi.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Ulusal İlişkileri Ofisi Sorumlusu Ali Hüseyin de, bir Fransız cumhurbaşkanının daha Kürdistan Bölgesi'ne gelmesinin Erbil'in bölgedeki önemli konumunun göstergesi olduğunun altını çizdi.

Bu Macron’un Irak’a ikinci, Kürdistan Bölgesi’ne ise ilk ziyareti olması açısından oldukça önemli.

Daha önce eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunmuş, Başkan Mesud Barzani’yle birlikte Ninova sınırındaki Peşmerge mevzilerine gitmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv