‘Macron’un ziyareti Afganistan benzetmeleri yapanlara bir yanıt’

ERBİL (K24)

"Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı" için Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, yarın Kürdistan Bölgesi’ne gelecek.

Macron, Kürdistan Bölgesi liderleriyle bir araya gelecek.

K24’e konuşan KYB Politbüro Üyesi Sadi Ahmed Pire, “Macron'un Erbil'e gelişi 'ABD'nin çekilmesinden sonra Irak ve Kürdistan Bölgesi Afganistan olacak' diyenlere bir yanıttır” dedi.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Ulusal İlişkileri Ofisi Sorumlusu Ali Hüseyin de, bir Fransız cumhurbaşkanının daha Kürdistan Bölgesi'ne gelmesinin Erbil'in bölgedeki önemli konumunun göstergesi olduğunun altını çizdi.

Bu Macron’un Irak’a ikinci, Kürdistan Bölgesi’ne ise ilk ziyareti olması açısından oldukça önemli.

Daha önce eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunmuş, Başkan Mesud Barzani’yle birlikte Ninova sınırındaki Peşmerge mevzilerine gitmişti.