Politika

Taliban: Yeni hükümeti gelecek hafta ilan edeceğiz

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ABD’nin ülkeyi terk etmesine çok az bir zaman kala yeni hükümeti gelecek hafta açıklayacağını duyurdu.
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Zabibullah Mücahit
Zabibullah Mücahit
dünya Taliban Afganistan yeni hükümet

HABER MERKEZİ

Taliban, iki hafta önce başkent Kabil’in ele geçirilmesinin ardından yaşanan ekonomik çalkantı ve keskin kur düşüşünün yeni hükümetin kurulmasının ardından hızla ortadan kalkacağını iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit, Reuters’e yaptığı açıklamada, perşembe günkü intihar saldırısının ardından ABD’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kullanarak Afganistan’daki DAİŞ hedeflerini bugün bombalamasını kınadı.

Mücahit, bunun “Afganistan topraklarına açık bir saldırı anlamına” geldiğini savundu.

Taliban Sözcüsü, bununla birlikte yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından ABD ve diğer Batılı ülkelerle diplomatik ilişkileri sürdürmek istediklerini ifade etti.

Ülkedeki ekonomik krizle ilgili bir soru üzerine Taliban Sözcüsü, sağlık bakanlığı, eğitim bakanlığı ve merkez bankası gibi önemli devlet kuruluşlarına şimdiden bazı yetkililerin tayin edildiğini bildirdi ve yeni hükümet kurulduktan ortaya çıkan ekonomik sorunların aşılacağını iddia etti.

Mücahit, “Afgan para biriminin uluslararası para birimleri karşısında düşüşü geçici. Çünkü durum aniden değişti. Hükümet çalışmaya başlayınca her şey normale dönecek” dedi.

 

 

 

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