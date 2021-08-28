Biden’dan Kabil uyarısı: Yeni bir saldırı ihtimali çok fazla

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ABD Başkanı Joe Biden, 24 ile 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini söyledi.

Biden, ulusal güvenlik ekibinden aldığı brifingin ardından Afganistan'daki gelişmelere dair yazılı açıklama yaptı.

Kabil Havaalanı'nda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından ABD ordusunun sabah saatlerinde, saldırıyı üstlenen DAİŞ Horasan örgütüne yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırının “sonuncu” olmadığını ifade etti.

Biden, "Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" dedi.

Saldırılara karşılık verilmeye devam edileceğini söyleyen Biden, "Kabil'de askerlerimize ve masum sivillere yapılan saldırıdan sorumlu grubun peşine düşeceğimizi söyledim ve gittik. Bu menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’ın doğusunda DAİŞ hedeflerine SİHA’larla yapılan saldırıda iki üst düzey örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

AFGANİSTAN’DAN TAHLİYELERDE SONA GELİNDİ

Bu arada 31 Ağustos’ta Afganistan’ı terk edecek olan ABD’nin bu ülkedeki son tahliye operasyonlarına başladığı bildirildi.

Beyaz Saray, son bir günde Afganistan'dan 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Doğu Yakası saatiyle 27 Ağustos 03.00'ten 28 Ağustos 03.00'e kadar toplam yaklaşık 6 bin 800 kişi Kabil'den tahliye edildi. Bunlardan yaklaşık 4 bini ABD ordusuna ait 32 uçakları, 2 bin 800'ü ise koalisyon uçuşları ile taşındı" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, ABD tarafından 14 Ağustos'tan bu yana 111 bin 900, temmuz ayının sonlarından bu yana ise toplam 117 bin 500 kişinin ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.