Fransa Cumhurbaşkanı Macron Erbil’de

ERBİL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’na katılımının ardından Erbil’e geldi.

Emmauel Macron, Erbil Uluslararası Havalimanı’da askeri tören eşliğinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Fransa ve Kürdistan milli marşlarının okunduğu törene Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin temsilcileri de katıldı.

Macron, Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelecek.

Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emmauel Macron, Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretiyle ilgili, “Kürt liderlerle yakından görüşeceğim için mutluyum”dedi.

“Irak’ta Kürtlerin rolünü değerli buluyorum” diyen Macron,“Erbil’deki güçlerimizi, daha sonra Musul’u ziyaret edeceğim. DAİŞ’e karşı savaşan Kürt savaşçılarla görüşüp terörle mücadelede desteğimizi yineleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Bu Macron’un Irak’a ikinci, Kürdistan Bölgesi’ne ise ilk ziyareti olması açısından oldukça önemli.

Daha önce eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunmuş, Başkan Mesud Barzani’yle birlikte Ninova sınırındaki Peşmerge mevzilerine gitmişti.