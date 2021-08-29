ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına: Kabil Havalimanı'nı derhal terk edin

HABER MERKEZİ

ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği, tahliyelerin devam ettiği Kabil Havalimanı'nda 'belirli ve inandırıcı düzeyde' bir tehdit söz konusu olduğunu bildirerek, Amerikan vatandaşlarına havaalanından uzak durma çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde peş peşe bombalı saldırıların hedefi olan Kabil Havalimanı'nda saldırı tehditleri sürüyor.

ABD'nin havalimanındaki tahliye operasyonları son günlerindeyken, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği bir uyarı daha yayınladı.

Elçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belirli ve inandırıcı düzeydeki bir tehdit nedeniyle, Kabil Havaalanı civarındaki tüm ABD vatandaşları, havalimanı bölgesini derhal terk etmeli" denildi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, dünkü açıklamasında Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havalimanı'ndan uzak durma uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havalimanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etmişti.