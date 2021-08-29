Fransız medyası: Macron’un Başkan Barzani ile görüşmesi Peşmerge’ye saygı anlamı taşıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gece saatlerinde başkent Erbil’e geldi.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ile görüşmesinin ardından Musul’a geçecek.

Fransız medyası, Macron’un Erbil’de Başkan Mesud Barzani ile görüşeceğini ve bunun Peşmerge’ye saygı anlamı taşıdığını yazdı.

Dün Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’na katılan Macron’un Musul ziyaretinde Hristiyanlara desteğini vurgulaması ve Seyyide Sae Kilisesi’nin ziyaret ederek dua etmesi bekleniyor.

6 ay önce Papa Francis de Musul’u ziyaret ettiğinde Seyyide Sae Kilisesi’nin ziyaret ederek dua etmişti.

Macron ayrıca, DAİŞ’le mücadelede yıkıldığı için yeniden yapım aşamasında olan Nuri Camii’ni de ziyaret edecek.

Macron dün Bağdat’ta yaptığı açıklamada, DAİŞ’in şuan bir tehdit olduğunu ve DAİŞ’e karşı mücadelenin Irak hükümetinin önceliği olduğunu söylemişti.

Macron, koşullar ne olursa olsun ve hatta Amerikan birliklerinin kesin olarak ülkeden geri çekilmesi durumunda bile, Iraklılar hala yanlarında bir Fransız varlığını istemeleri koşuluyla, Fransız askerlerinin Irak'ta kalmaya devam edeceği güvencesini vermişti.

France 24 televizyonu, Macron’un Erbil ziyaretinin Peşmerge’ye saygı amaçlı olduğunu kaydederek, bu çerçevede Macron’un Başkan Mesud Barzani ile bir araya geleceğini ifade etti.

Macron, Nobel ödüllü Ezidi Kürt aktivist Nadia Murad’la da bir araya geldi.

Gece saatlerinde Erbil’e gelen Macron’u Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani havalimanında resmi törenle karşıladı.

Macron’un Erbil’deki görüşmelerinde Kürdistan Bölgesi ile ikili ilişkileri de ele alması bekleniyor.