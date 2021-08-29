Kürdistan - Fransa ekonomik ilişkileri önemli ilerleme kaydetti

ERBİL (K24)

Fransa farklı dönemlerde Kürdistan’ın statüsünü korudu. Paris yönetimi, 1991’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesinden 2014’te DAİŞ savaşına kadar Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün korunmasında Erbil’e destek verdi.

K24’e konuşan Fransa’nın Erbil Başkonsolosluğu Ekonomi Bölümü Sorumlusu Muhammed Feyzi, Fransa ile Irak arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 250 milyon dolar olduğunu, 2018-2019 yıllarında ise bunun yüzde 70 dolayında artarak 800 milyon dolara ulaştığını, 2020 yılında coronavirüs salgını nedeniyle 400 milyon dolara düştüğünü söyledi.

Muhammed Feyzi, Irak genelinde 35’ten fazla Fransız şirketinin faaliyet yürüttüğünü ve büyük çoğunluğunun Kürdistan Bölgesi’nde bulunduğunu belirtti. Otomotiv devi Renault, giyim markası Lacoste, süt ürünleri firması Danone ve süpermarket zinciri Carrefour, bunlardan sadece bazıları. Ayrıca inşaat malzemeleri üreten Lafarge’ın Süleymaniye’de çimento, Erbil’de ise tuğla fabrikası bulunuyor. Bu firmalar yüzlerce kişiyi istihdam ederken, iş gücünün yüzde 90’ını yerelden temin ediyor.

Feyzi, ülkesinin Irak’taki yatırım hacminin 3 milyar dolar dolayında olduğunu ve yatırımların önemli bir kısmının Kürdistan Bölgesi’nde olduğunu ifade etti.

Petrol devi Total da Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde çalışma iznine sahip. Total, Kürdistan Bölgesi’nde 2012’de Sefin ve Beranan bölgelerinde, 2013 yılında da Herir ve Taze’de petrol arama çalışmaları yürüttü.

Petrol ve gaz şirketi Perenco da 2007-2013 yılları arasında Sindi-Amedi bölgesinde faaliyette bulundu.

1926 yılında kurulan Schlumberger petrol devi de Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet yürüten Fransız şirketlerinden biri.