‘ABD güçlerinin Irak’taki varlığı devam edecek’

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Dün akşam saatlerinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Iraklılarla uzun vadeli bir bağlılığının olduğunu ve ABD’nin Iraklılara verdiği sözlere bağlı olduğunu bildirdi.

Blinken görüşmede, ABD’nin güçlü ve istikrarlı bir Irak’a bağlı olduğunu kaydederek, Irak ile uzun soluklu stratejik bir anlaşmanın Irak ve ABD halklarına hizmet edeceğini belirtti.

DAİŞ’e karşı mücadele görevinin sona ermediğini vurgulayan Blinken, Uluslararası Koalisyon ve NATO’nun Irak misyonunun DAİŞ’e karşı mücadelenin başını çekmeye devam edeceklerini söyledi.

Blinken, ABD güçlerinin Irak güçlerine eğitim ve askeri danışmanlık için şimdi ve gelecekte Irak’ta kalacaklarını bildirdi.

10 Ekim’de gerçekleşecek Irak genel seçimlerinin de gündeme geldiği görüşmede Blinken, Irak hükümetinin özgür ve şeffaf bir seçim gerçekleşmesi için çaba göstermesini isteyerek, ABD’nin Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI) ve Avrupa Birliği (AB) gözlemcilerini desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Bağdat’ta yaptığı konuşmada, DAİŞ’in tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, terörle mücadele vurgusu yapmıştı.

26 Temmuz’da Beyaz Saray’da gerçekleşen Kazimi-Biden görüşmesinde, yılsonuna kadar ABD’nin tüm muharip güçlerinin Irak’tan çekileceği belirtilmişti.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Pentagon yetkililerinin Irak’la ilgili farklı görüşlere sahip olduğu kaydedilirken, Blinken’ın Salih’le görüşmesinin ABD’nin Irak’tan çekilme konusunda fikir değiştirdiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

The New York Times’ta yer alan haberde, bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin Irak Başbakanı Kazimi’ye verilen güvenceye bağlı olacağını kaydederek, Pentagon’un Irak’taki 2500 olan asker sayısını 1000’e düşüreceğini ve muharip misyonlarının danışmanlıkla değiştirileceğini söyledi.

Söz konusu yetkili, Kazimi’nin İran destekli milisler için ABD güçlerinin çekilmesi konusunu gündeme getirdiğini, ancak ABD güçlerinin Irak’ta kalmasını istediğini bildirdi.

Yıl sonundan itibaren ABD’nin Irak’taki varlığını muhariplikten danışmanlığa çevirerek sürdürmesi bekleniyor.

AFP’de yer alan haberde ise, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanında yaşanan patlamanın ardından Avrupa liderlerinin DAİŞ’in Irak ve Suriye’ye yeniden döneceği konusunda endişeye kapıldığı kaydedildi.