Politika

Taliban ses sanatçısı Andarabi’yi öldürdü

Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğü bildirildi.
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dünya Taliban Bağlan Andarab Favad Andarabi

HABER MERKEZİ

Taliban’ın, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdüğü belirtildi.

Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğü bildirildi.

Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi ses sanatçısının öldürüldüğünü doğruladı.

Eski bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek” diye yazdı.

Daha önce Bağlan vilayetinde Taliban ve direniş güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı.

Eski Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammed, direniş güçlerinin 3 bölgeyi Taliban’ın elinden kurtarmayı başardığını, çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı açıklamıştı. Ancak iki gün sonra Taliban, vilayet üzerindeki kontrolü yeniden eline aldığını bildirmişti.

Favad Andarabi
Favad Andarabi

 

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