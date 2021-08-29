Dersim’deki orman yangında son durum

HABER MERKEZİ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Dersim'deki orman yangınlarından üçünün kontrol altına alındığını, tek noktada devam eden orman yangınına ise iki helikopter, bir uçak ve 40 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Hozat-Ovacık "özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45'te, dört ayrı noktada başlayan orman yangınlarının üçünün kontrol altına alındığı belirtilerek, “Devam eden diğer yangına iki helikopter, bir uçak, işletme müdürlüğümüze ait bir arazöz, üç ilk müdahale aracı ve iki dozer ve iki greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor” denildi.

“Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır” denilen açıklamada, “Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır” diye belirtildi.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “CHP, HDP Mv. ile STK temsilcileri ve gönüllülerin olduğu bir heyetle yangına gerçekleştirilen müdahaleyi yerinde incelemek üzere Karaoğlan mevkiindeyiz” bilgisini paylaştı.