Macron: Fransa Irak’ta kalacak

MUSUL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesinin, Fransa’nın buralarda kalacağının mesajı olduğunu söyledi.

Musul’da DAİŞ tarafından harabeye çevrilen Nuri Camii ve Sae Kilisesi’ni ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macron, “Musul, DAİŞ’in merkeziydi. DAİŞ’ten en çok zarar gören Musul ve Müslümanlar oldu. DAİŞ gibilerinin şiddet uyguladığı hiçbir din devam edemez. Hepimiz, tüm bileşenlerle DAİŞ’in zulmüne maruz kaldık” dedi.

Terörle mücadelenin devam etmesi gerektiğini kaydeden Macron, Fransa’nın Musul’un yeniden inşasına destek olacağını ifade etti.

“Sizinle birlikte kalacağımızı ve okul, hastane ve kilise inşasında size destek olacağımızı vurguluyoruz. Yatırım imkanlarını da daha iyileştireceğiz” diyen Macron, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki ilişkilerin 2017 yılında kötü olduğunu ancak şuan iyileştiğini kaydetti.

Türkiye’nin bombardımanlarını durdurmasına yönelik çalışması için Irak Başbakanı Kazimi ile konuştuğunu belirten Macron, Ezidiler başta olmak üzere tüm sığınmacıların evlerine dönebilmesi gerektiğini söyledi.

Sığınmacıların büyük çoğunluğunun Erbil ve Duhok’ta olduğunu kaydeden Macron, Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştüğünü ve tekrar Kürdistan Bölgesi’ne geçeceğini dile getiren Macron, Fransa olarak Musul’a destek olmak istediklerini bildirdi.

Yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Macron, uluslararası toplumun DAİŞ terörüne karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini ve bu şekilde bölgede yatırım imkanlarının çoğalacağını ifade etti.

Macron Irak ve bölgede ekonomik projelerinin olacağını, bölge halkının bu projelerden istifade etmesini istediklerini bildirdi.