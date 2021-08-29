Politika

Kabil'de şiddetli patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama meydana geldi.
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dünya Kabil Patlama Hoca Buğra semti

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği ve patlama sonucu 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afgan gazeteciler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda yerleşim alanına roket düştüğü ve olayın olduğu bölgede dumanların yükseldiği görüldü.

Kabil polis teşkilatından bir güvenlik kaynağı, bir roketin başkentin 15. bölgesine isabet ettiğini aktardı.

Bazı kaynaklar, patlamanın Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana geldiğini aktardı.

Patlama sonrası ABD kuvvetlerinin Kabil'e askeri operasyon düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de bir saldırı daha beklendiği yönünde istihbarat aldıklarını dile getirmişti.

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