Sağlık

İran’da hırsızlar Covid-19 aşılarını çaldı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip coronavirüs (covid-19) aşısı taşıyan bir araca saldıran hırsızların 300 doz aşıyı çaldığı belirtildi.
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İran İran hırsızlık Covid-19 aşıları

HABER MERKEZİ

İran'ın başkenti Tahran'da Covid-19 aşısı taşıyan bir araca saldıran hırsızların 300 doz aşıyı çaldığı bildirildi.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Covid-19 aşılarını taşıyan bir araç, Yaftabad bölgesindeki Sağlık Bakanlığının deposundan ayrılmasının ardından saldırıya uğradı.

Araç sürücüsünü darbeden saldırganlar, 300 doz Covid-19 aşısını çaldı.

Aşıların çalındığına dair haberler, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi ve Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kiyanuş Cihanpur tarafından da doğrulandı.

Emniyet Müdürü Rahimi, hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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