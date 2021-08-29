Kürdistan Bölgesi liderlerinin Macron’la görüşmesi başladı

ERBİL (K24)

Musul’da DAİŞ tarafından harabeye çevrilen Nuri Camii ve Sae Kilisesi’ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Erbil’e geldi.

Macron’un Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Paramento Başkanı Rewaz Fayeq ile görüşmesi başladı.

Macron daha sonra Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelecek.

Musul’da DAİŞ tarafından harabeye çevrilen Nuri Camii ve Sae Kilisesi’ni ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Musul, DAİŞ’in merkeziydi. DAİŞ’ten en çok zarar gören Musul ve Müslümanlar oldu. DAİŞ gibilerinin şiddet uyguladığı hiçbir din devam edemez. Hepimiz, tüm bileşenlerle DAİŞ’in zulmüne maruz kaldık” dedi.

Terörle mücadelenin devam etmesi gerektiğini kaydeden Macron, Fransa’nın Musul’un yeniden inşasına destek olacağını ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere de değinen Macron, “2017’de Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkiler gerilmişti. Paris ilişkilerin normalleşmesi için çaba harcadı ve ilişkiler normalleşti” dedi.

Türkiye’nin bombardımanlarını durdurmasına yönelik çalışması için Irak Başbakanı Kazimi ile konuştuğunu belirten Macron, Ezidiler başta olmak üzere tüm sığınmacıların evlerine dönebilmesi gerektiğini söyledi.

Sığınmacıların büyük çoğunluğunun Erbil ve Duhok’ta olduğunu kaydeden Macron, Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştüğünü ve tekrar Kürdistan Bölgesi’ne geçeceğini dile getiren Macron, Fransa olarak Musul’a destek olmak istediklerini bildirdi.

Macron, uluslararası toplumun DAİŞ terörüne karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini ve bu şekilde bölgede yatırım imkanlarının çoğalacağını ifade etti.

Macron Irak ve bölgede ekonomik projelerinin olacağını, bölge halkının bu projelerden istifade etmesini istediklerini bildirdi.