Kürdistan Bölgesi’nde vaka sayısı 290 bini aştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 59 Covid-19 testi uygulanırken, 1513 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (596) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 2 bin129 kişi sağlığına kavuştu, 17 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 826 bin 696

Vaka: 290 bin 39

İyileşen: 245 bin 793

Tedavisi süren: 38 bin 884

Ölüm: 5 bin 362