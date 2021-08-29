Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde vaka sayısı 290 bini aştı

Kürdistan Bölgesi’nde 1513 kişinin daha yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanması ile toplam vaka sayısı 290 bin 39’a yükseldi.
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kürdistan Kürdisan Bölgesi Covid-19 veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 59 Covid-19 testi uygulanırken, 1513 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (596) başkent Erbil’de görüldü.

Son 24 saatte 2 bin129 kişi sağlığına kavuştu, 17 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 826 bin 696

Vaka: 290 bin 39

İyileşen: 245 bin 793

Tedavisi süren: 38 bin 884

Ölüm: 5 bin 362

 

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