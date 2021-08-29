Kürdistan Bölgesi’nde vaka sayısı 290 bini aştı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 10 bin 59 Covid-19 testi uygulanırken, 1513 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (596) başkent Erbil’de görüldü.
Son 24 saatte 2 bin129 kişi sağlığına kavuştu, 17 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 2 milyon 826 bin 696
Vaka: 290 bin 39
İyileşen: 245 bin 793
Tedavisi süren: 38 bin 884
Ölüm: 5 bin 362