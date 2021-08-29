Politika

ABD: Taliban güvenli çıkış izni verdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi.
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Jake Sullivan
Jake Sullivan
ABD Jake Sullivan DAİŞ Taliban

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti.

ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, DAİŞ'e karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, son haftalarda DAİŞ'in Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 13 Amerikan askeri ölmüştü.

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