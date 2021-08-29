Politika

Başbakan: Bu ziyaret Kürdistan Bölgesi-Fransa dostluğunun göstergesi

Bu ziyaret Kürdistan Bölgesi-Fransa dostluğunun göstergesi
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kürdistan Mesrur Barzani Emmanuel Macron görüşme

ERBİL (K24)

Facebbok hesabı üzerinde bir açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Başbakan, bu ziyaretin Kürdistan Bölgesi ile Fransa’nın güçlü dostluğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’na katılımının ardından gece saatlerinde Erbil’e geldi.

Emmauel Macron, Erbil Uluslararası Havalimanı’da askeri tören eşliğinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Macron bugün de Musul’da DAİŞ tarafından harabeye çevrilen Nuri Camii ve Sae Kilisesi’ni ziyaret etti.

Musul ziyaretini tamamlayan Macron, Erbil’e geldi. Macron’u Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani  ve Paramento Başkanı Rewaz Fayeq karşıladı.

Macron, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani  ve Paramento Başkanı Rewaz Fayeq ile görüştü.

 

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