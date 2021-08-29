Başkan Barzani ile Macron bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bir süre önce Kürdistan Bölgesi Başkanı, Başbakan ve Paralmeno Başkanı ile bir görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Macron, özellikle Başkan Barzani ile bir araya gelerek, Kürdistan halkının tarihsel liderliği ve Peşmerge Güçleri Başkomutanı olarak Başkan Barzani’nin rolüne saygının bir gereğini yerine getirmek istedi.

Toplantının ardından Macron, DAİŞ tarafından başı kesilerek şehit edilen Hucam Surçi'nin ailesiyle görüştü.