Macron neden Şengal’e gitmedi?

ERBİL (K24)

RT’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, Iraklı bazı yetkililer Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Şengal ilçesini ziyaret etmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bugün Musul ziyaret eden Macron’un Şengal’e de giderek Ezidilerle bir araya gelmesi bekleniyordu ancak Iraklı yetkililerin tavsiyesi üzerine ziyaretten birkaç saat önce programını iptal etti.

Macron’un ziyaretini iptal etmesinin bir diğer sebebinin de kısıtlı zaman olduğu öğrenildi.

Şengal’de bazı silahlı milis gruplarının varlığı biliniyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Türk savaş uçakları, Şengal’de bazı bölgeleri bombaladı. Macron bugün Musul ziyareti sırasında, bu tür eylemlerin son bulması ve Şengal’in inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.