Politika

Macron neden Şengal’e gitmedi?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Iraklı yetkililerin tavsiyesi üzerine Şengal’e gitmediği öğrenildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Macron
Macron
kürdistan Emmanuel Macron Şengal

ERBİL (K24)

RT’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, Iraklı bazı yetkililer Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Şengal ilçesini ziyaret etmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bugün Musul ziyaret eden Macron’un Şengal’e de giderek Ezidilerle bir araya gelmesi bekleniyordu ancak Iraklı yetkililerin tavsiyesi üzerine ziyaretten birkaç saat önce programını iptal etti.

Macron’un ziyaretini iptal etmesinin bir diğer sebebinin de kısıtlı zaman olduğu öğrenildi.

Şengal’de bazı silahlı milis gruplarının varlığı biliniyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Türk savaş uçakları, Şengal’de bazı bölgeleri bombaladı. Macron bugün Musul ziyareti sırasında, bu tür eylemlerin son bulması ve Şengal’in inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv