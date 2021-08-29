Sağlık

Türkiye’de salgın: 255 can kaybı, 17 bin 332 vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye Türkiye coronavirüs salgın

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi.

Bugün 286 bin 425 test yapıldı, 11 bin 396 kişi de Covid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu mesajı verdi:

“Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak.”

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