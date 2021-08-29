Başbakan ve Macron Erbil-Bağdat ilişkilerini ele aldı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Parlamento Başkanı ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra, Fransa-Kürdistan Bölgesi ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ilişkilere ve Başkan Mesud Barzani liderliğindeki Peşmerge Güçleri'nin DAİŞ’i yenmedeki rolüne değinerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek ve işbirliğinin sürdüreceğini yineledi.

Macron ayrıca, Kürdistan Bölgesi ziyaretinin, Fransa'nın dostlarını bırakmayacağına dair bir mesaj olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Başbakan Mesrur Barzani de Fransa'nın Kürdistan Bölgesi'ni çeşitli dönemlerde desteklemekteki dostane yaklaşımlarına vurgu yaptı.

Başbakan, genel olarak Irak’taki krize, özelde de Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümü için Fransa ve uluslararası toplumla birlikte çalışmanın önemine ve Fransa'nın bölgenin güvenliği ve istikrarı için olumlu role sahip olduğuna değindi.

Görüşmede ayrıca, göçmenlerin bölgelerine dönmeleri için Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiği ifade edildi.