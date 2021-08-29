Tarkan: Kalbim ve dualarım Dersim’le

HABER MERKEZİ

Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Danzi ve Kurukaymak köyleri ile Koçeri mezrasında başlayan ve Ovacık ilçesine de sıçrayan orman yangını 13’üncü gününde sürüyor.

Sanatçı Tarkan, Dersim'de 13 gündür süren yangınlara ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Dersim’deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim’le. Geçmiş olsun. #DersimYanıyor.”