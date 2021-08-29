Spor

Manchester United’ın deplasmanda bileği bükülmüyor

Wolverhampton karşısında galip gelen Manchester United, deplasmanda oynadığı son 28 maçta yenilmeyerek bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.
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avrupa Manchester United Wolverhampton Premier Lig

HABER MERKEZİ

12 yıl aradan sonra Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Wolverhampton karşısında galibiyete tek golle uzandı.

Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golü, 80’inci dakikada Mason Greenwood attı.

Deplasmanda oynadığı son 28 maçta yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Manchester temsilcisinin başında 100’üncü lig maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler Raphael Varane ve Jadon Sancho'ya ilk 11'de şans verirken, 12 yıl aradan sonra eski takımına dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.

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